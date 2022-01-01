Вскрытие авто в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Вскрытие авто – одна из основных услуг, предлагаемых нашей компанией по демократичной цене в СПб и Ленинградской области. Современное оборудование и огромный опыт позволяют нам решать самые сложные задачи, сохраняя дверные замки в исправном состоянии и гарантируя отсутствие повреждений на дверях и кузова автомобиля. Наши сотрудники постоянно проходят обучения и совершенствуют свои умения, их работу положительно оценили свыше 2000 автовладельцев, столкнувшихся с блокировкой личных автомобилей.
Фото и видео безопасного вскрытия авто нашими мастерами
Преимущества обращения в службу «Отопри.рф»
- благодаря опытным сотрудникам и наличию высокотехнологичного инструмента, выполняем вскрытие автомобильных замков машин любых марок в пределах 15 минут;
- работаем в любое время суток, включая выходные и праздники;
- открываем машины с поврежденными замками и активированной системой сигнализации;
- предлагаем самые честные цены на вскрытие авто в регионе, гарантируя высочайшее качество предоставляемых услуг.
Цена вскрытия дверей автомобиля определяется мастером после проведения экспресс-опроса клиента по телефону и осмотра машины на месте.
|Двери отечественного автомобиля
|от 2200 рублей
|Вскрытие капота или багажника отечественного авто
|от 1900 рублей
|Импортный автомобиль с простой блокировкой
|от 2400 рублей
|Импортный автомобиль с двойным запиранием дверей
|от 2900 рублей
|Авто премиум-класса с двойной блокировкой
|от 3400 рублей
|Автомобили с двойной блокировкой замка и защитой от свертыша
|от 3600 рублей
|Вскрытие капота или багажника импортного авто
|от 2300 рублей
|Ложный вызов мастера
|1800 рублей
|Вызов мастера на заказ (с условием выполнения работ)
|БЕСПЛАТНО
|Вызов в ночное время суток
|1200 рублей
Причины возникновения проблем с открытием авто
Срочное вскрытие автомобиля – востребованная услуга, которая необходима при решении следующих проблем:
- поломка дверного замка;
- разрядка аккумулятора;
- забытый ключв замке зажигания;
- поломка чип-ключа.
Автомобильный замок сложный механизм, защищенный электронными системами, управляемыми компьютером. Если в нем остался обломок ключа, без высверливания сердцевины и установки нового запорного устройства не обойтись! В этом случае мастербыстрооткроет авто без ключаи заменит личинку замкас учетом всех нормативов безопасности.
Работаем 24 часа в сутки: мы придём на помощь, когда бы Вы ни оказались в сложной ситуации!
Мастер примчится к Вам за 15-30 минут, поэтому долго ждать открытия авто Вам не придётся.
Мы гарантируем, что покрытие двери не будет повреждено, а весь процесс займет не более 20 минут
Вот уже 9 лет мы помогаем Вам во вскрытии замков отечественных и импортных автомобилей!
Акции
Cкидка ветеранам и пенсионерам на все услуги
10%Вызов мастера
«Прикуривание» аккумулятора авто после вскрытия
БесплатноВызов мастера
- Адмиралтейский
- Василеостровский
- Выборгский
- Калининский
- Кировский
- Колпинский
- Красногвардейский
- Красносельский
- Кронштадтский
- Курортный
- Московский
- Невский
- Петроградский
- Петродворцовый
- Приморский
- Пушкинский
- Фрунзенский
- Центральный
- Волхов
- Всеволожск
- Выборг
- Гатчина
- Кингисепп
- Кировск
- Колпино
- Красное Село
- Ломоносов
- Луга
- Парголово
- Петергоф
- Пушкин
- Сертолово
- Сестрорецк
- Стрельна
- Тосно
- Шушары
«Отопри.рф» служба вскрытия автомобилей всех марок
Современные авто известных европейских брендов оборудованы высококачественными замками и надежными противоугонными системами, которые не дают автовладельцу разблокировать дверные замки самостоятельно. Например, новые модели Volkswagen Audi выпускаются с двойной блокировкой, препятствующей открытию автомобиля без повреждений, иммобилайзер автоматически блокирует ручки автомобильной двери. Однако, оказавшись перед закрытыми дверями авто, главное – не паниковать и не прибегать к крайним мерам. Лучший выход открыть замки – прибегнуть к помощи специалистов. Наши мастера осуществляют вскрытие как отечественных автомобилей, так и иностранных марок на высочайшем уровне. Процедура занимает не более 15-20 минут!
Как рассчитывается цена аварийного вскрытия авто
Стоимость аварийного вскрытия авто осуществляет не только без повреждений, но и по низкой цене, складываемой из ряда составляющих:
- тип замка;
- секретность запорного механизма;
- марка машины;
- год выпуска модели;
- степень поврежденности личинки.
Мастера осуществляют срочное вскрытие замков авто в Санкт-Петербург и по Ленинградской области аккуратно, гарантируя отсутствие повреждений: царапин, сколов, вмятин.
Отзывы клиентов по вскрытию авто
Наши работы
Как быстро и срочно вскрыть авто
Ищете, где быстро заказать вскрытие автомобиля в СПб? Обращение в аварийную службу «Отопри.рф» – грамотное решение! Схема вызова специалиста состоит из нескольких этапов:
- свяжитесь с диспетчером по телефону, указанному на главной странице сайта;
- дождитесь приезда мастера по указанному адресу;
- выберите один из наиболее подходящих способов, позволяющих срочно вскрыть машину;
- предъявите документы, подтверждающие право владения этой машиной.
- рассчитайтесь с сотрудником.
Заказать вскрытие дверей авто просто – свяжитесь с оператором по телефону, указанному на сайте нашей службы.