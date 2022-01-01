Вскрытие авто – одна из основных услуг, предлагаемых нашей компанией по демократичной цене в СПб и Ленинградской области. Современное оборудование и огромный опыт позволяют нам решать самые сложные задачи, сохраняя дверные замки в исправном состоянии и гарантируя отсутствие повреждений на дверях и кузова автомобиля. Наши сотрудники постоянно проходят обучения и совершенствуют свои умения, их работу положительно оценили свыше 2000 автовладельцев, столкнувшихся с блокировкой личных автомобилей.

Автомобильный замок сложный механизм, защищенный электронными системами, управляемыми компьютером. Если в нем остался обломок ключа, без высверливания сердцевины и установки нового запорного устройства не обойтись! В этом случае мастербыстрооткроет авто без ключаи заменит личинку замкас учетом всех нормативов безопасности.

Цена вскрытия дверей автомобиля определяется мастером после проведения экспресс-опроса клиента по телефону и осмотра машины на месте.

Вот уже 9 лет мы помогаем Вам во вскрытии замков отечественных и импортных автомобилей!

Мы гарантируем, что покрытие двери не будет повреждено, а весь процесс займет не более 20 минут

Мастер примчится к Вам за 15-30 минут, поэтому долго ждать открытия авто Вам не придётся.

Работаем 24 часа в сутки: мы придём на помощь, когда бы Вы ни оказались в сложной ситуации!

Cкидка ветеранам и пенсионерам на все услуги

Наша служба оказывает услуги по вскрытию автомобильных замков во всех районах Санкт-Петербурга и большинстве городов Ленинградской области, в том числе:

«Отопри.рф» служба вскрытия автомобилей всех марок

Современные авто известных европейских брендов оборудованы высококачественными замками и надежными противоугонными системами, которые не дают автовладельцу разблокировать дверные замки самостоятельно. Например, новые модели Volkswagen Audi выпускаются с двойной блокировкой, препятствующей открытию автомобиля без повреждений, иммобилайзер автоматически блокирует ручки автомобильной двери. Однако, оказавшись перед закрытыми дверями авто, главное – не паниковать и не прибегать к крайним мерам. Лучший выход открыть замки – прибегнуть к помощи специалистов. Наши мастера осуществляют вскрытие как отечественных автомобилей, так и иностранных марок на высочайшем уровне. Процедура занимает не более 15-20 минут!

Как рассчитывается цена аварийного вскрытия авто

Стоимость аварийного вскрытия авто осуществляет не только без повреждений, но и по низкой цене, складываемой из ряда составляющих:

тип замка;

секретность запорного механизма;

марка машины;

год выпуска модели;

степень поврежденности личинки.

Мастера осуществляют срочное вскрытие замков авто в Санкт-Петербург и по Ленинградской области аккуратно, гарантируя отсутствие повреждений: царапин, сколов, вмятин.

Отзывы клиентов по вскрытию авто