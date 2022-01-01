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Вскрываем замки в Санкт‑Петербурге
и Ленинградской области

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Вскрытие авто в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Вскрытие авто – одна из основных услуг, предлагаемых нашей компанией по демократичной цене в СПб и Ленинградской области. Современное оборудование и огромный опыт позволяют нам решать самые сложные задачи, сохраняя дверные замки в исправном состоянии и гарантируя отсутствие повреждений на дверях и кузова автомобиля. Наши сотрудники постоянно проходят обучения и совершенствуют свои умения, их работу положительно оценили свыше 2000 автовладельцев, столкнувшихся с блокировкой личных автомобилей.

Фото и видео безопасного вскрытия авто нашими мастерами

Вскрытие авто в Санкт-Петербурге от компании Отопри
Наши мастера используют современные и эффективные средства вскрытия машин
Безопасное вскрытие авто - наша специальность
Вскрытие авто в Санкт-Петербурге от компании Отопри Наши мастера используют современные и эффективные средства вскрытия машин Безопасное вскрытие авто - наша специальность

Преимущества обращения в службу «Отопри.рф»

  • благодаря опытным сотрудникам и наличию высокотехнологичного инструмента, выполняем вскрытие автомобильных замков машин любых марок в пределах 15 минут;
  • работаем в любое время суток, включая выходные и праздники;
  • открываем машины с поврежденными замками и активированной системой сигнализации;
  • предлагаем самые честные цены на вскрытие авто в регионе, гарантируя высочайшее качество предоставляемых услуг.

Цена вскрытия дверей автомобиля определяется мастером после проведения экспресс-опроса клиента по телефону и осмотра машины на месте.

Цены на вскрытие автомобиля:
Двери отечественного автомобиля от 2200 рублей
Вскрытие капота или багажника отечественного авто от 1900 рублей
Импортный автомобиль с простой блокировкой  от 2400 рублей
Импортный автомобиль с двойным запиранием дверей от 2900 рублей
Авто премиум-класса с двойной блокировкой от 3400 рублей
Автомобили с двойной блокировкой замка и защитой от свертыша от 3600 рублей
Вскрытие капота или багажника импортного авто от 2300 рублей
Дополнительная информация:
Ложный вызов мастера 1800 рублей
Вызов мастера на заказ (с условием выполнения работ) БЕСПЛАТНО
Вызов в ночное время суток 1200 рублей

Причины возникновения проблем с открытием авто

Срочное вскрытие автомобиля – востребованная услуга, которая необходима при решении следующих проблем:

  • поломка дверного замка;
  • разрядка аккумулятора;
  • забытый ключв замке зажигания;
  • поломка чип-ключа.

Автомобильный замок сложный механизм, защищенный электронными системами, управляемыми компьютером. Если в нем остался обломок ключа, без высверливания сердцевины и установки нового запорного устройства не обойтись! В этом случае мастербыстрооткроет авто без ключаи заменит личинку замкас учетом всех нормативов безопасности.

Круглосуточно

Работаем 24 часа в сутки: мы придём на помощь, когда бы Вы ни оказались в сложной ситуации!

Оперативно

Мастер примчится к Вам за 15-30 минут, поэтому долго ждать открытия авто Вам не придётся.

Качественно

Мы гарантируем, что покрытие двери не будет повреждено, а весь процесс займет не более 20 минут

На рынке 9 лет

Вот уже 9 лет мы помогаем Вам во вскрытии замков отечественных и импортных автомобилей!

Акции

Cкидка ветеранам и пенсионерам на все услуги

10%

Вызов мастера

«Прикуривание» аккумулятора авто после вскрытия

Бесплатно

Вызов мастера
Мы всегда будем рады ответить на любые ваши вопросы, вы можете связаться с нами удобным для Вас способом:
+7 (812) 982-66-40
Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 14Е, помещение 587
Круглосуточно
Наша служба оказывает услуги по вскрытию автомобильных замков во всех районах Санкт-Петербурга и большинстве городов Ленинградской области, в том числе:
Посмотреть все районы
  • Адмиралтейский
  • Василеостровский
  • Выборгский
  • Калининский
  • Кировский
  • Колпинский
  • Красногвардейский
  • Красносельский
  • Кронштадтский
  • Курортный
  • Московский
  • Невский
  • Петроградский
  • Петродворцовый
  • Приморский
  • Пушкинский
  • Фрунзенский
  • Центральный
  • Волхов
  • Всеволожск
  • Выборг
  • Гатчина
  • Кингисепп
  • Кировск
  • Колпино
  • Красное Село
  • Ломоносов
  • Луга
  • Парголово
  • Петергоф
  • Пушкин
  • Сертолово
  • Сестрорецк
  • Стрельна
  • Тосно
  • Шушары
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«Отопри.рф» служба вскрытия автомобилей всех марок

Современные авто известных европейских брендов оборудованы высококачественными замками и надежными противоугонными системами, которые не дают автовладельцу разблокировать дверные замки самостоятельно. Например, новые модели Volkswagen Audi выпускаются с двойной блокировкой, препятствующей открытию автомобиля без повреждений, иммобилайзер автоматически блокирует ручки автомобильной двери. Однако, оказавшись перед закрытыми дверями авто, главное – не паниковать и не прибегать к крайним мерам. Лучший выход открыть замки – прибегнуть к помощи специалистов. Наши мастера осуществляют вскрытие как отечественных автомобилей, так и иностранных марок на высочайшем уровне. Процедура занимает не более 15-20 минут!

Как рассчитывается цена аварийного вскрытия авто

Стоимость аварийного вскрытия авто осуществляет не только без повреждений, но и по низкой цене, складываемой из ряда составляющих:

  • тип замка;
  • секретность запорного механизма;
  • марка машины;
  • год выпуска модели;
  • степень поврежденности личинки.

Мастера осуществляют срочное вскрытие замков авто в Санкт-Петербург и по Ленинградской области аккуратно, гарантируя отсутствие повреждений: царапин, сколов, вмятин.

Отзывы клиентов по вскрытию авто

Дмитрий

Светлана

Наши работы

Вскрытие BMW 4 Автомобили немецкого концерна BMW являются одними из самых надежных и комфортабельных. Наличие множества опций, ультрасовременные системы сигнализации обеспечивают удобство, но иногда они могут сыграть «злую шутку». Наши специалисты имеют большой опыт работы в данной области, поэтому досконально знают, как открыть дверь «БМВ» E39, E36, X5 и других моделей.
Вскрытие Mazda 3 Блокировка дверей – распространенная проблема, ведь многие забывают о том, что данные высокотехнологичные авто зачастую проявляют чрезмерную «самостоятельность». Они оснащаются современными охранными системами, которые имеют опцию автоматической блокировки дверей при захлопывании.
Вскрытие Infiniti Q30 Очень часто нам приходится иметь дело с чужими ошибками. Аварийное вскрытие дверных замков — это тонкая и ювелирная работа, а не варварское действие ломом и прочими самодельными отмычками. Наши мастера — это профессионалы своего дела, поэтому после нашей работы ваш замок будет легко починить, заменив кое-какие детали, которые, собственно, и привели к поломке.

Как быстро и срочно вскрыть авто

Ищете, где быстро заказать вскрытие автомобиля в СПб? Обращение в аварийную службу «Отопри.рф» – грамотное решение! Схема вызова специалиста состоит из нескольких этапов:

  • свяжитесь с диспетчером по телефону, указанному на главной странице сайта;
  • дождитесь приезда мастера по указанному адресу;
  • выберите один из наиболее подходящих способов, позволяющих срочно вскрыть машину;
  • предъявите документы, подтверждающие право владения этой машиной.
  • рассчитайтесь с сотрудником.

Заказать вскрытие дверей авто просто – свяжитесь с оператором по телефону, указанному на сайте нашей службы.